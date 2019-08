El noi que buscaven 150 persones a Cadaqués: «Simplement me n'he anat nedant al veler a dormir»

La recerca del noi desaparegut a la platja gran de Cadaqués (Alt Empordà) ha tingut un desenllaç inesperat i feliç quan poc després de les deu del matí s'ha aconseguit localitzar sa i estalvi en el veler on estiueja. Es diu Jordi Llorens, té 25 anys i es trobava de vacances amb la família en una embarcació amarrada a la zona. Aquest matí ha explicat la seva història, que es podria haver quedat amb una simple anècdota si no fos perquè ha comporta un ampli dispositiu de recerca de prop de 150 persones de Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Bombers, Policia Local i Mossos. "Crec que no he fet res malament; simplement me n'he anat al veler a dormir", explicava encara amb sorpresa per tot el que ha passat. Havia sortit de festa i cap a les cinc del matí va decidir tornar al veler nedant. Com que duia unes monedes, va decidir donar-les a unes persones a la platja sense donar més explicacions. I aquestes són les que van donar l'alerta en veure que no sortia de l'aigua.

El protagonista de la recerca explicava amb naturalitat el que havia passat i encara mostrava sorpresa per tot el dispositiu que havia generat. "Em sap molt greu; potser hauria d'haver dit alguna cosa per evitar-ho però tampoc crec que ho havia de dir; simplement me n'anava a dormir al veler", ha explicat a l'ACN.

L'origen de tot l'embolic han estat unes monedes que va deixar a uns desconeguts sense donar més explicacions i abans de marxar nedant des de la platja gran fins al veler on estiuejava amb la seva família. Estava amarrat a la zona de boies de la badia. "Simplement me n'anava a dormir; tenia unes monedes i vaig pensar, abans de perdre-les, les dono a algú amb tota la bona fe; i llavors van pensar el que van pensar", afegeix. Aquells desconeguts, en veure que no sortia de l'aigua, van donar l'alerta i es van activar el protocol de recerca amb Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Bombers, Policia Local i Mossos d'Esquadra.

A primera hora del matí, ha sentit l'enrenou de l'helicòpter i explica que ha rebut un missatge d'un seu amic que li preguntava si havia arribat bé. Ho acompanyava una notícia de la recerca d'un noi desaparegut amb una descripció que coincidia amb ell, un jove amb un jersei blanc. "I m'he posat a la proa a fer senyes als de salvament i els he dit, crec que m'esteu buscant", ha afegit.

Francisco Javier és el treballador del port de Cadaqués que formava part del dispositiu de recerca per aigua i que s'ha acostat fins al seu veler en veure que li feien senyals. Recorda que passaven uns minuts de les deu i que, quan els ha dit que creia que era ell a qui buscaven, han donat la notícia que l'havien localitzat. Javier subratlla que és molt habitual que els joves vagin nedant fins als velers que hi ha amarrats a prop de la platja després de sortir de festa.

A mig matí, la Guàrdia Civil li ha lliurat al jove les monedes recuperades dins una bossa de plàstic. El testimoni presencial que havia donat l'alerta les ha entregat a la policia i ha confirmat que Llorens era el jove que creien desaparegut.



La Guàrdia Civil descarta la negligència



La Guàrdia Civil no considera que el jove hagi comès cap delicte ni negligència i per tant es preveu que el cas es tanqui sense més recorregut legal. "Ens congratulem que tots els cossos haguem sortit de forma coordinada i que en el menor temps possible s'hagi resolt la incidència", ha assenyalat el responsable dels GEAS d'aquest cos policial a Girona, Fernando Aguirre.

Recorda que no hi ha cap norma que prohibeixi a les persones banyar-se de nit a les platges o desplaçar-se fina a una embarcació. I atribueix els fets a un "zel" de la ciutadania per garantir la seguretat amb l'avís dels equips d'emergència. Des del seu punt de vista i segons la versió que tenen, el jove s'ha localitzat gràcies a les feines d'inspeccionar barca per barca aquest matí i no pas per la iniciativa del propi afectat.

El dispositiu estava format per prop de 150 persones dels diferents cossos que hi han participat.