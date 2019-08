Un total de 153 migrants salten la doble tanca que separa Ceuta i el Marroc

Un total de 153 persones d'origen subsaharià han accedit irregularment a Ceuta a primera hora del matí d'aquest divendres, segons han informat a Europa Press fonts relacionades amb l'assistència a aquests immigrants, que han precisat que tenen aspecte de ser molt joves.

El salt s'ha produït cap a les 7.20 hores a l'espigó marítim fronterer de Benzú, un perímetre de doble tanca metàl·lica de 8,2 quilòmetres de llargada que separa Ceuta del Marroc i on el Ministeri de l'Interior va dur a terme obres a principis de l'any 2018 per mirar d'impermeabilitzar-lo.

Des de la Delegació del Govern central han explicat que cinc o sis funcionaris de la Guàrdia Civil han estat traslladats a l'Hospital Universitari per rebre atenció mèdica "per ferides lleus", mentre que els immigrants tampoc no presenten lesions greus, més enllà d'alguns talls.

L'últim salt en grup a la frontera de Ceuta es va registrar el 22 d'agost del 2018. Un total de 116 indocumentats van aconseguir accedir a la ciutat, però tots ells, excepte tres menors d'edat, van ser retornats el dia següent al Marroc en aplicar un Tractat de Readmissió del 1992.