Colau denuncia "una autèntica campanya d'atac polític" al seu govern

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciat estar patint "una autèntica campanya d'atac polític" dirigida tant a ella com al govern municipal que creu que es basa en generar "alarmisme" amb els problemes de seguretat de Barcelona i en dir que la ciutat "és caos". "Els problemes es poden resoldre, tractem-los amb rigor i sense electoralisme", ha demanat l'alcaldessa a través d'un vídeo a Facebook, on també ha retret al conseller d'Interior, Miquel Buch, no haver entomat el problema fins passades les eleccions municipals. D'altra banda, Colau ha alertat que l'extrema dreta "aprofita" la inseguretat per "criminalitzar i acusar" col·lectius vulnerables, com la població immigrant o els MENA, i ha emplaçat a institucions, partits i ciutadania a conjurar-se per "parar els peus als discursos d'odi que volen infiltrar-se als barris".

Colau, que ha reconegut que la crisi de seguretat és real, també ha retret a les diverses forces polítiques no fer-hi front i no presentar cap solució concreta. "Per què la dreta catalana i espanyola porten mesos fent una campanya d'alarmisme generant una imatge falsa de la ciutat però sense presentar cap solució?", ha demanat, per insinuar després que es deu a una estratègia electoral.

En aquest sentit, ha recriminat especialment a Buch que no hagi assistit a les juntes locals de seguretat fins després dels comicis i que hagi esperat que "veus de l'Estat" suggereixin enviar Policia Nacional per recordar que la seguretat a Barcelona i a Catalunya és competència de la Generalitat i anunciar un desplegament de 300 nous Mossos al setembre a la ciutat. Tot i això, ha celebrat el "canvi d'actitud" i ha demanat treballar conjuntament per fer front a la situació.

En relació a la notícia sobre unes suposades empreses de repartiment que no operaven a alguns barris per la inseguretat que van presentar al Congrés dels Diputats el PP i Cs i que les mateixes empreses van desmentir, Colau ha exigit una rectificació i els ha acusat de voler presentar Barcelona com "la ciutat més insegura del món".