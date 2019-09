Marxen en defensa de l'Amazònia i per la supervivència del planeta a Cambrils

Gairebé una quarantena de persones s'han manifestat aquest diumenge a la tarda a Cambrils per denunciar la desforestació i els incendis que pateix l'Amazònia. Els manifestants s'han concentrat a l'inici del passeig de les Palmeres i han marxat fins al Club Nàutic, on s'ha llegit un manifest per denunciar que "el pulmó del món" es crema "per culpa de l'interès capitalista mundial", segons han expressat els organitzadors. Aquests no descarten convocar més endavant altres accions com una plantada d'arbres en honor a l'Amazònia i altres boscos del món que també cremen, com a Sibèria, Indonèsia o Àfrica.

La protesta ha començat amb un taller de pancartes a quarts de sis de la tarda a l'inici del passeig de les Palmeres de Cambrils. Tot seguit, els manifestants han enfilat el passeig i l'han recorregut atraient la mirada d'alguns turistes amb cartells reivindicatius amb lemes com "no tenim planeta B", "no és foc, és capitalisme" o bé "fora Bolsonaro", entre altres.

Una de les organitzadores, la Julieta Olmedo, ha afirmat que el més important és que tant els governs europeus com de la resta del món tinguin en compte la veu el poble i respectin els drets ambientals. "Si passa alguna cosa a l'Àfrica, o a la Sibèria o l'Amazònies ens afecta a tots, tenim un nivell de risc en el clima que no ens podem quedar creuats de braços", ha resumit. A més, segons els organitzadors s'està cremant el pulmó del món per culpa d'interessos capitalistes mundials i de "tractats incomplerts pels governants que no respecten els habitants originaris de les terres de l'Amazònia. Davant d'això fan una crida a aturar la tala d'arbres, la desforestació i els incendis.

També ha volgut fer sentir la seva veu l'Ainoa Cervera. Ella ha explicat que quan va assabentar-se del que passava a l'Amazònia es va sentir molt impotent. "Es parla molt a les xarxes socials, però no ens podem quedar a casa, hem d'aixecar la veu per nosaltres, per la naturalesa. Tota la gent que passa s'hauria d'unir a la marxa", ha argumentat. Segons aquesta manifestant, des de Cambrils es pot ajudar i salvar el pulmó del món amb la reducció del consum de plàstic, utilitzant materials reutilitzables o bé menjant menys carn. "Crec que es redueix en ser conscients del que som, del que consumin i deixar de fer-nos mal. Amb petits canvis se'n fa un de gran", ha tancat.

És la primera mobilització que se celebra a Cambrils en defensa de l'Amazònia i s'ha impulsat per un grup de ciutadans, sense vinculació política ni associativa. "Ja veurem si convoquem més protestes més endavant. Ara hem cregut que per ajudar ens hem de fer escoltar per tal que la gent pugui saber que no només els governs decideixen sobre drets ambientals sinó que també ho decideixen les persones", ha reivindicat Olmedo.