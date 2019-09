Sánchez proposa «una tercera via» per evitar noves eleccions: «Un programa comú progressista»

El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha descartat ERC i JxCat per a la investidura: "No fa falta el seu vot. Amb l'abstenció del PP i Ciudadanos hi ha govern", ha manifestat Sánchez en una entrevista dominical al diari 'El País'. Sánchez aprofundeix en la crítica a les dues forces catalanes i assegura que "el que fan depèn de paràmetres i de qüestions que no tenen res a veure ni amb l'interès general de Catalunya ja que van rebutjar uns pressupostos beneficiosos per a ells". "L'estabilitat del país no pot descansar en formacions polítiques que tenen un calendari aliè a l'interès general d'Espanya", ha etzibat el líder del PSOE, que ha posat sobre la taula la creació d'un govern "amb un programa comú progressista" amb Unides Podem. "Entre unes eleccions i un govern de coalició, hi ha aquesta tercera via", ha reflexionat en veu alta Sánchez. De fet, el president espanyol en funcions reitera que no vol nous comicis però avisa que, si es repeteixen, "el progressisme apostarà amb major contundència pel PSOE".

"Insisteixo, però. No tenim perquè anar a eleccions", ha continuat Sánchez. "Primer, perquè existeix una majoria àmplia al Congrés dels Diputats al voltant del partit socialista. I en segon lloc, perquè no hi ha alternativa. Ni a la dreta ni tampoc a l'esquerra del PSOE", s'ha mostrat convençut el president espanyol en funcions, que ha seguit posant pressió sobre Cs i PP: "La seva responsabilitat passa per ser conscients que si no hi ha una majoria alternativa que ells puguin posar en marxa, el que han de fer és abstenir-se", ha assegurat Sánchez. "Ells tenen la clau perquè hi hagi un govern sense necessitat de dependre de les forces independentistes", ha recordat el líder socialista a les formacions encapçalades per Pablo Casado i Albert Rivera. El president espanyol en funcions considera que encara hi ha temps fins al 23 de setembre per negociar els punts essencials del "programa comú progressista" i dona les seves claus del fracàs de la investidura fallida del 25 de juliol.

"El govern de coalició amb Unides Podem va ser inviable per dues qüestions essencials: per la desconfiança que va quedar manifesta en l'explicació del perquè ells s'havien d'incorporar al govern d'Espanya i pel seu concepte de coalició, que era més una coalició de governs que un govern de coalició", ha lamentat Sánchez, que tampoc s'ha estalviat retrets cap al líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias. "Diu que necessita entrar dins el govern perquè no se'n refia del Partit Socialista. Algú s'imagina un equip de futbol on els defenses estiguin més pendents dels seus propis davanters que dels de l'equip contrari?", ha qüestionat el líder del PSOE fent un símil futbolístic. "I el segon problema és de concepció del govern, i aquesta és una discrepància molt més profunda. Un govern desunit és un desgovern i Espanya ha d'abordar importants desafiaments durant els propers quatre anys", ha recalcat Sánchez.

Entre aquests desafiaments hi ha "resoldre la crisi de convivència a Catalunya", el Brexit, la nova llei educativa, la transició ecològica o la reforma fiscal. "És a dir, necessitem un govern fort. No es tracta de salvar la investidura i conformar un govern, sinó que aquest govern sigui coherent, consistent, tingui una única direcció i sigui eficaç en la resposta als desafiaments que té la societat espanyola i la societat europea en el seu conjunt", ha conclòs Sánchez.