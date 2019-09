Torra avisa Torrent que es prepari per si el Parlament ha d'investir Puigdemont

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat el president del Parlament, Roger Torrent, que es prepari per si la cambra catalana ha d'investir Carles Puigdemont com a resposta a la sentència de l'1-O. Així ho van explicar ahir fonts del Govern, després que Torrent declarés en una entrevista que aposta per un govern de concentració sobiranista com a reacció al veredicte del Suprem.

El president de la Generalitat ha mantingut, des del juny, una ronda de contactes amb partits, entitats, sindicats i patronals per trobar un fil comú a aquesta resposta a les sentències, en cas que no siguin absolutòries. En aquesta línia el Consell per la República també ha mantingut trobades per buscar unitat estratègica, a més d'altres reunions més discretes que ha encapçalat el mateix Torra. De fet, aquest divendres va començar a Suïssa una nova cimera independentista amb representants de JxCat, ERC, CUP, ANC i Òmnium, encapçalada pel mateix president, amb Puigdemont i la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira.

Govern de concentració

En una entrevista realitzada ahir al matí, Torrent va explicar que aposta per un govern de concentració sobiranista com a resposta a la sentència de l'1-O. També va assenyalar que Torra ha de mantenir «forçosament» aquesta fórmula sobre la taula i que, si es dóna l'ocasió, s'ha de poder materialitzar. Ara bé, creu que no s'han de descartar altres possibilitats, com unes eleccions.

El govern de concentració seria «una bona fórmula», segons Torrent, ja que representaria «el 80%» de la societat i comptaria amb aquells que comparteixin una «agenda republicana», amb un vessant social, un discurs anti-repressió i una voluntat de solucionar democràticament el conflicte. Aquesta opció serviria per «enfortir» la institució i, alhora, fer visible «la foto del 3-O», va afegir.

Sobre el govern de concentració sobiranista, el diputat d'En Comú-Podem i secretari primer de la mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, va mostrar-se «disposat a parlar-ne», tot i que va admetre que desconeix els detalls de la proposta. «Hauríem d'estudiar com sortir de la judicialització arbitrària, regressiva i absurda que va provocar el PP i arribar a acords per avançar sobre justícia social i democràcia», va comentar Pisarello en una entrevista. «Si aquestes dues coses estan damunt la taula, estem disposats a parlar-ne», va puntualitzar el diputat d'En Comú-Podem, que va reconèixer que l'objectiu principal de la formació és evitar uns nous comicis a l'estat espanyol. «Hem d'intentar evitar per totes les vies que hi hagi noves eleccions», va reflexionar en veu alta Pisarello, que va assegurar que és «una bona notícia» que es comenci a parlar de programa.

Pel que fa a la resposta del PSC, la formació va manifestar que creu que un govern de concentració sobiranista, com el que ha plantejat el president del Parlament per respondre a la sentència i que podria incloure els comuns o la CUP, «ho embolica tot més». El secretari d'organització, Salvador Illa, va explicar que considera que el Govern de JxCat i ERC està «barallat» i que no fa la tasca que li correspon. Illa va lamentar les crides a la «confrontació» perquè considera que s'ha provat que no funciona, com tampoc la via unilateral ni «la bronca permanent» de Ciutadans, i va defensar el diàleg «dins la llei i l'acord». En aquest sentit, va celebrar les veus d'ERC que fan una aposta per la negociació i es va comprometre a fer, des de les files socialistes, el que es pugui per a «reforçar» aquesta via.