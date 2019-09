Una turista francesa denuncia una agressió sexual múltiple a Platja d'Aro

Una turista francesa ha denunciat aquest diumenge una agressió sexual múltiple a Platja d'Aro, segons ha avançat el diari 'El País' i ha pogut confirmar l'ACN de fonts dels Mossos d'Esquadra. La noia ha explicat a la policia que tres homes l'han abordat a la sortida d'un pub del municipi costaner, i se l'han endut a la Platja Gran, on l'han agredit sexualment. Hores d'ara, els mossos investiguen el cas per identificar i localitzar els presumptes agressors i no tenen, encara, cap detingut. La jove francesa ha estat traslladada a l'Hospital de Palamós després d'avisar a la policia, des d'on s'han activat els protocols habituals en aquests casos.

El bar on els agressors van localitzar la noia està situat al centre de Platja d'Aro, al carrer Pineda de Mar. Per accedir-hi hi ha un petit carreró i queda amagat. A fora d'aquest carreró ni els dos homes encarregats de la seguretat ni els altres cinc treballadors de l'establiment van veure que els sospitosos forcessin la noia que va marxar sola. Després va arribar al carrer principal, lloc on l'haurien abordat i fet anar cap a la platja. El camí fins a la sorra són uns 100 metres i passa per davant de dos hotels molt concorreguts.

Un cop a la platja els agressors l'haurien violat, segons ha relatat la jove de 27 anys als Mossos que ara busquen els responsables dels fets. De moment, han parlat amb l'amo del bar i altres testimonis i estan revisant càmeres de seguretat per intentar identificar i detenir els sospitosos.