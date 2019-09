El 42% dels morts per accident de trànsit són motoristes, ciclistes i vianants

Motoristes, ciclistes i vianants representen el 42% de les víctimes mortals per accidents de trànsit a Catalunya aquests primers vuit mesos del 2019, segons el balanç del Servei Català de Trànsit (SCT).

Es tracta de 36 motoristes, 7 ciclistes i 7 vianants, unes xifres superiors a les de l'any passat en el cas de motoristes (30) i ciclistes (2). En total, entre l'1 de gener i el 31 d'agost han perdut la vida a les carreteres catalanes 119 persones, un 14% menys que en el mateix període del 2018 (139 víctimes). Els mesos estivals de juny, juliol i agost han estat «millors que els de l'any passat», segons l'SCT. Tanmateix, Trànsit va alertar un cop més que no s'ha d'abaixar la guàrdia i que cal conduir amb la màxima atenció i prudència, sobretot tenint en compte que el nombre d'accidents mortals és molt semblant al de l'any passat (114 contra 112).

Pel que fa a l'edat de les víctimes mortals, destaca l'augment d'un 88% del nombre de morts dins la franja de 65 a 74 anys respecte al mateix període de l'any passat (la xifra ha passat de 8 a 15 morts) i també sobresurt en positiu la reducció d'un 50% de les víctimes mortals dins la franja d'edat de 15 a 24 anys (de 20 a 10 morts).

Igualment, ha estat molt notable la disminució de víctimes a la franja de 35 a 44 anys, que en un any ha passat de 34 morts a 14. En relació als dies de la setmana, els caps de setmana continuen concentrant el major número de víctimes mortals. Així, el 58% dels morts a les carreteres catalanes, 69 de les 119 víctimes mortals, han estat entre divendres a la tarda i diumenge. El cap de setmana que aquest any ha registrat més víctimes mortals ha estat el del 22 al 24 de març, amb 7 persones mortes per sinistre viari.