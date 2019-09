Aragonès diu que pot haver-hi eleccions si no hi ha pressupostos

Aragonès es va dirigir especialment a la CUP, comuns i PSC per demanar-los que permetin que Catalunya «es posi al dia». Segons el vicepresident, «fins i tot els que estan en contra del Govern haurien de donar suport als comptes». Va evitar, però, parlar de socis preferents i va assegurar que el seu departament «no tanca les portes a ningú». De fet, la intenció és que la proposta de pressupostos sigui «àmpliament compartida» després del fracàs del 2019 i, per això, la setmana que ve comencen les reunions amb els grups de l'oposició paral·lelament al treball del departament d'Economia per elaborar els comptes.

Un dels principals esculls de la negociació fracassada del 2019 va ser la fiscalitat a causa de que la CUP van considerar insuficients les propostes econòmiques del Govern.