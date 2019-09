Un grup animalista assalta una granja a Gurb i s'endú una quinzena de conills

Un grup animalista ha assaltat una granja de conilla de Gurb (Osona). Els fets van passar diumenge al vespre, quan una quarantena de joves van entrar en una una granja del municipi i van obrir les gàbies on hi havia els animals. Els animalistes s'haurien endut 14 conills, segons han relatat ells mateixos a través de les xarxes socials. Diversos agents dels Mossos d'Esquadra es van personar a la granja i van identificar 15 persones, alguns d'ells menors d'edat i de nacionalitats diverses.

Els animalistes van arribar al lloc en una desena de vehicles i tot i que la policia els va registrar, no va trobar els animals. De la seva banda, l'Ajuntament de Gurb ha anunciat que es presentarà com a acusació particular. "Totes les reivindicacions són totes legítimes, però entrar en propietats privades, furtar i generar inseguretat a les persones que viuen a les granges o hi treballen no són les formes", ha explicat el batlle, Josep Casassas, a l'ACN.

Diumenge cap a dos quarts de vuit del vespre un grup d'una cinquantena d'activistes a favor dels drets dels animals va irrompre en una granja de conills de Gurb. Segons ha explicat l'alcalde, Josep Casassas, els animalistes van provocar alguns desperfectes a la porta d'entrada i van obrir les gàbies on hi havia els conills.

Just abans que arribés la policia, també es va presentar al lloc dels fets un grup de ramaders organitzats a través d'un grup de whatsapp per intentar aturar els activistes, tot i que l'acció ja estava feta. En aquest moment es van viure moments de gran tensió.

El batlle ha explicat que molts pagesos se senten "impotents" davant accions espontànies d'aquest tipus "que estan posant en dubte la seva feina com a ramaders".

La granja encara no ha presentat la denúncia perquè està avaluant els danys que hagin pogut provocar els activistes.

No és la primera vegada que les granges de Gurb pateixen les accions dels animalistes. A principis d'estiu una granja va ser víctima d'un robatori d'un vedell, ha explicat l'alcalde. "Després van deixar una nota dient que li havien salvat la vida i que a partir d'ara no seria l'àpat de ningú", ha afegit.

La investigació per part dels Mossos d'Esquadra encara continua oberta i se citarà els activistes identificats en qualitat d'investigats.