El jutge investiga Cifuentes i Aguirre per corrupció en el marc del cas Púnica

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha decidit citar a declarar com a investigades en el marc del cas 'Púnica' de corrupció les expresidentes de la Comunitat Autònoma de Madrid pel PP Esperanza Aguirre i Cristina Cifuentes, segons han confirmat fonts del tribunal. En concret, el jutge estudia si Aguirre coneixia i fins i tot controlava la suposada caixa B del PP de Madrid. Cifuentes, de la seva banda, hauria fet una adjudicació de forma irregular, també segons el jutge. Al costat de les dues exdones fortes del PP a Madrid, García Castellón cita a declarar també com a investigades 40 persones més. D'aquesta manera, el jutge atén les peticions de la fiscalia, que fa un mes va demanar que s'investigués Aguirre i Cifuentes per la vinculació amb el cas 'Púnica'. Cifuentes declararà l'1 d'octubre, i Aguirre, el 18.