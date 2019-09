La Policia pot tardar «dies» a localitzar Blanca Fernández Ochoa si va patir un accident

El cap del Grup de Desapareguts de la Policia Nacional, Pedro Herranz, ha assumit que podrien tardar "dies" a localitzar l'esquiadora i medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa si va patir un accident a la zona de Cercedilla on va aparèixer el seu cotxe.

"D'entrada, l'objectiu era localitzar el vehicle per tenir un punt de partida i, un cop fet, centrar esforços aquí", ha indicat en una entrevista a la Cadena Ser, en què ha incidit que la zona de 'Las Dehesas' té un terreny "molt complicat" que podria dificultar els treballs de recerca de la medallista desapareguda el 23 d'agost.

A més, ha precisat que tot i que la principal via de la investigació és que es tracti d'una "desaparició voluntària", aquesta designació inclou molts supòsits, des que se n'hagi anat sola pel seu propi peu, fins que hagi tingut un accident o que s'hagi refugiat de les males condicions climatològiques i que es trobi encara aixoplugada.

Així mateix, en ser preguntat per les gravacions d'un supermercat a Pozuelo de Alarcón en la qual es veu presumptament l'esportista comprant el 24 d'agost, un dia després de la seva desaparició, ha indicat que encara els falta examinar aquestes imatges ja que podria "ser una confusió", de manera que volen visionar-les amb la seva família per assegurar-se que és Fernández Ochoa.

Gran dispositiu de recerca

Més de 300 agents, entre policies nacionals, guàrdies civils i policies locals, amb les seves corresponents unitats especialitzades, guies canins i helicòpters, a més de bombers i agents forestals, continuaven buscant aquest dilluns l'exesquiadora olímpica.

Concretament, per part de la Policia Nacional, que s'encarrega de la investigació, s'han desplegats més de 100 efectius, a més de guies canins, Unitats d'Intervenció Policial (UIP), unitats de cavalleria, coordinats a través d'un centre de coordinació. També, la Brigada de Policia Judicial, tres helicòpters i agents dels Grups Especials d'Operacions (GEO) en punts d'alta muntanya i de difícil accés.

Per la seva banda, la Guàrdia Civil ha desplegat més de 100 efectius per torns. Han pentinat la zona a través de grups mixtos formats per agents i tècnics, i altres també amb voluntaris, muntanyencs i veïns experts de la zona.