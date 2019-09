Una turista francesa denuncia una agressió sexual múltiple a Platja d'Aro

Una turista de 27 anys va denunciar als Mossos d'Esquadra haver estat agredida sexualment la matinada d'aquest diumenge passat per tres individus, a qui no coneixia, a la platja de Platja d'Aro, en sortir d'un pub.

El bar Charlie's, on els agressors van localitzar la noia, està situat al centre de Platja d'Aro, al carrer Pineda de Mar. Per accedir-hi hi ha un petit carreró i queda amagat. Ni els dos homes encarregats de la seguretat ni els altres cinc treballadors de l'establiment van veure que els sospitosos forcessin la noia, que va marxar sola. Després va arribar al carrer principal, lloc on l'haurien abordat i fet anar cap a la platja. El camí fins a la sorra són uns 100 metres i passa per davant de dos hotels molt concorreguts.

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (Girona) va condemnar la presumpta agressió sexual d'una turista francesa la matinada d'ahir a la localitat, i va convocar una concentració de rebuig avui a les 12 hores a la plaça de l'Ajuntament.

En un comunicat publicat ahir, el consistori va informar que a l'acte hi acudiran representants municipals, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, i va convidar a entitats i la ciutadania a sumar-s'hi.

«Les agressions sexuals són una violació dels drets humans fonamentals i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones», va defensar el consistori, que es va solidaritzar amb les víctimes de violència masclista.

Un taxista detingut a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el taxista que presumptament va abusar sexualment d'una noia a Barcelona. L'arrest es va produir a la 1 de la matinada d'ahir i l'agressor és un home de 57 anys, de nacionalitat espanyola i veí de la capital catalana.

Està previst que en les pròximes hores passi a disposició judicial. La víctima va denunciar que l'abús sexual s'havia produït durant la matinada de dissabte quan en sortir d'una discoteca va agafar un taxi per tornar a casa, segons va avançar El Periódico.

La dona es va asseure al seient del copilot i allà el taxista va començar a fer-li diversos tocaments. En arribar a destí, al districte d'Horta-Guinardó, l'agressor li va dir que preferia «que el pagués amb alguna cosa més que diners».

La víctima va marxar corrents i el taxista l'hauria perseguit pel car-rer, fins que la noia en va escapar saltant un mur. En la caiguda, s'hauria fet ferides lleus.