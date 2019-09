Boris Johnson perd la majoria al parlament de Westminster

El primer ministre britànic Boris Johnson ha perdut la majoria al parlament de Westminster. Un diputat conservador ha anunciat que abandona el partit i s'uneix als liberal demòcrates, deixant així el primer ministre en minoria a la cambra en un moment clau en les negociacions pel Brexit.

Aquest vespre està previst que l'oposició presenti a la cambra un projecte de llei per evitar que el Regne Unit surti de la Unió Europea sense acord i forçar el govern a demanar una extensió a la UE si no hi ha pacte abans del 19 d'octubre. Amb la pèrdua de la majoria, la derrota de Johnson en la votació per aquest projecte de llei és molt més probable i fa gairebé inevitable que acabi demanant la convocatòria d'eleccions, com apuntaven dilluns a la premsa britànica fonts del 10 de Downing Street.

El diputat trànsfuga és Phillip Lee, que ha assegurat a través d'una carta publicada a les xarxes socials que està "preocupat" per l'estratègia 'tory' en el Brexit,​ que considera que està "contaminada" pel "populisme i el nacionalisme anglès".