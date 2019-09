Rescaten una parella d'alpinistes catalans als Dolomites després de rebutjar ajuda dues vegades

Una parella d'alpinistes de Barcelona va ser rescatada dilluns als Dolomites després de rebutjar ajuda dels serveis d'emergències dues vegades. Tenen 35 i 46 anys i portaven tres dies bloquejats als Tres Cims de Lavaredo, segons ha informat el Cos Nacional de Rescat Alpí i Espeleològic. La parella havia rebutjat el rescat en helicòpter per continuar de forma autònoma la pujada. Els socorristes van enviar després un nou missatge per saber quina era la seva situació i en no rebre resposta van enviar un helicòpter a la zona, però els alpinistes es van negar a embarcar-se. Finalment van ser rescatats al tercer intent, segons mitjans italians.