Vidreres decidirà sobre el futur dels correbous els propers dies

L'equip de govern de l'Ajuntament de Vidreres va reunir-se ahir d'urgència amb l'entitat que organitza els correbous al municipi per abordar l'accident que es va produir diumenge i que va acabar amb 19 persones ferides després que un toro s'escapés. En un comunicat, el consistori va assegurar que els propers dies informarà sobre el futur d'aquest esdeveniment a Vidreres.

Per això, preveu una trobada properament, on s'abordarà el futur de l'esdeveniment. L'alcalde, Jordi Camps, va dir ahir que la decisió la prendrà el govern municipal i que no cal portar-ho a ple, però que volen escoltar l'entitat que l'organitza. El batlle, però, no va posicionar-s'hi ni a favor ni en contra: «Decidirem el que toqui».

En aquest sentit, va insistir que el correbous fa 33 anys que se celebra i que «mai no ha generat confrontació al municipi». «A l'entitat hi ha uns 80 membres, però hi ha més de 200 persones que hi col·laboren activament», va remarcar.

En relació amb la seguretat de l'esdeveniment, Camps va afirmar que tenia tota la documentació «en regla» i que s'havien fet els controls «pertinents». «Va ser un accident que no va ser normal», va afegir.

Les conseqüències de l'incident amb ferits als correbous de Vidreres encara són ben presents. Dos dies després dels fets, encara roman una persona a l'hospital. Es tracta de la dona d'edat avançada que va patir les conseqüències més greus quan un toro que participava en l'acte festiu va envestir diversos espectadors.

La víctima està ingressada a l'Hospital Trueta de Girona després que el mateix diumenge fos operada d'urgència. El SEM la va portar crítica fins al centre sanitari i ahir, segons fonts de l'hospital, ja va ser trasllada a planta. El seu estat és de gravetat, però, tot i això, la seva vida no estaria en perill.

En l'incident, fins a 19 persones van resultar ferides. Totes elles ja van poder ser donades d'alta el mateix diumenge. El SEM, que va mobilitzar fins a dotze unitats, va evacuar vuit persones a l'Hospital Trueta, una d'elles la ferida crítica. A l'Hospital Santa Caterina de Salt també es van atendre set persones i totes van rebre l'alta, així com una altra persona que va ser assistida al CUAP Güell.

Els fets es van produir diumenge a quarts de vuit del vespre, quan un toro es va escapar del tancat on es van fer els correbous a Vidreres, va saltar la tanca de la plaça i va envestir diversos espectadors de la graderia. Es van viure escenes de pànic. A banda dels 19 ferits, l'animal va acabar abatut en un bosc proper als fets a mans de la Policia Local. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners han obert una investigació i ahir, juntament amb efectius de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA), van tornar al lloc per fer una inspecció ocular.