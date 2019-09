Els comuns seuen a negociar els pressupostos amb l'objectiu de deixar enrere "l'etapa de retallades"

Els comuns han fet aquest dimecres la primera presa de contacte amb el Departament d'Economia per a negociar els pressupostos del 2020. Ho fan amb l'objectiu de deixar enrere "l'etapa de retallades" i amb tres línies mestres: reduir les desigualtats, incloure polítiques concretes de lluita contra l'emergència climàtica –com la fiscalitat verda- i per la igualtat de drets. El diputat de CatECP David Cid ha mantingut aquest dimecres una reunió al Departament d'Economia per conèixer les xifres dels comptes que prepara el vicepresident Aragonès. Els comuns estan disposats a parlar dels comptes, dels quals ara n'han conegut el més bàsic i sobre els quals volen introduir les seves propostes, però admeten que és massa aviat per avançar si l'escenari actual és millor que quan es va intentar negociar els pressupostos del 2019. S'han emplaçat a noves trobades més endavant, quan Aragonès ja podria haver definit més algunes xifres, com ara el nivell de despesa de cada departament.

Fonts dels comuns han detallat a l'ACN que el Departament ha reconegut que el marge de 795 MEUR és "insuficient" per a les propostes que es poden fer en un futur des de la seva formació, ja que gairebé estan tots compromesos amb la despesa que s'arrossega de compromisos previs, com retorns de pagues extra o bosses salarials corresponents, per exemple, als nous agents dels Mossos d'Esquadra.

Sobre la disposició d'Aragonès de modificar l'IRPF per a les rendes baixes en els pressupostos del 2020, els comuns dubten de fins on estaran disposats a arribar.

En un tuit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha garantit que la seva formació té "tota" la voluntat de diàleg, però ha advertit que no estendran cap "xec en blanc". "Catalunya necessita uns pressupostos que blindin els serveis públics. Serem el dic de contenció contra les retallades", ha dit.