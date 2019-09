Els Mossos canvien de servei i retiren l'arma a l'agent acusat d'abusos sexuals a una periodista per Sant Fèlix

Arxiu particular

Cotxer patrulla dels Mossos Arxiu particular

Els Mossos d'Esquadra han canviat de servei i han retirat l'arma a l'agent del cos acusat d'abusos sexuals a una periodista per la Diada Castellera de Sant Fèlix que es va celebrar divendres 30 d'agost a Vilafranca del Penedès. Segons ha pogut saber l'ACN, el cos policial ha decidit prendre de manera cautelar aquestes dues mesures a l'espera de la resolució de la investigació interna que s'ha obert per determinar el futur de l'agent. Així, aquestes són unes mesures temporals a l'espera de com conclou el procés intern. El jutjat de guàrdia de Vilafranca del Penedès va decretar dissabte la llibertat provisional de l'agent, acusat d'un delicte d'abusos sexuals.

La jutgessa, que va prendre declaració a la víctima, als testimonis i al detingut, va acordar també incomunicació amb la periodista per cap mitjà i allunyament d'un mínim de 1.000 metres, d'acord amb la petició del ministeri públic.