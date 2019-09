Puigdemont manté com a prioritat ser eurodiputat, però no tanca la porta a tornar a intentar la investidura

El president cessat de la Generalitat Carles Puigdemont ha reiterat que està "a disposició" del Parlament. A més, el cap del Govern, Quim Torra, ha afirmat que l'objectiu d'investir el seu antecessor "continua allà". Així s'han expressat els dos dirigents en la roda de premsa d'aquest dimecres al migdia a Brussel·les, després de les jornades de treball de JxCat. Els dos han insistit que ara l'objectiu és que Puigdemont pugui ser eurodiputat, tot i que no han tancat la porta a tornar a intentar-ne la investidura com a resposta a les sentències de l'1-O, quan han estat preguntats per aquesta qüestió. Puigdemont ha avisat que unes noves eleccions al Parlament debilitarien "clarament" unes institucions que crida a reforçar com a reacció al veredicte judicial.

Acompanyats de la consellera Meritxell Budó i els dirigents de JxCat Laura Borràs, Albert Batet i Elsa Artadi, Torra i Puigdemont han asseverat que estan centrats perquè l'expresident pugui ser eurodiputat: "Però és evident que l'objectiu d'investir Puigdemont continua allà", ha remarcat l'actual president del Govern.

Al seu torn, Puigdemont ha afegit que des del 22 de desembre de 2017, i "molt especialment" des del 30 de gener de 2018, o fins i tot des de la seva suspensió el juliol passat continua estant "a disposició" del Parlament. "Més clar no ho puc dir", ha continuat. "Quan sigui eurodiputat, com que els dos càrrecs no són compatibles, hauré de prendre la decisió", ha conclòs.

Puigdemont també ha deixat clar que cal reforçar les institucions, i que un nou escenari electoral a Catalunya les debilitaria: "L'enfortiment de les institucions no és compatible amb les presses electorals, i el Govern i el Parlament han de respondre forts", ha subratllat. En aquesta línia, Puigdemont ha celebrat que la reunió de Suïssa del cap de setmana passat entre partits i entitats independentistes servís per "començar a avançar" sobre "objectius comuns".

"La resposta comença l'11-S"

Torra ha avisat, en la línia que va apuntalar Budó, que la resposta a les sentències de l'1-O comença la setmana que ve amb la Diada de l'Onze de Setembre. El president i Puigdemont han reiterat que el veredicte judicial servirà per tancar un cicle polític que va començar amb la "repressió" del 155.

