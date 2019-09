La recomanació de Trànsit per Santa Rosalia

El Servei Català de Trànsit ha volgut aprofitar que aquest dimecres 4 de setembre se celebra Santa Rosalia per realitzar una divertida recomanació de seguretat a la carretera fent referència a la popular cantant catalana amb el mateix nom.



A la xarxa social Twitter, Trànsit ha felicitat totes les Rosalies i ha recordat que no es pot conduir «Malamente», títol del primer èxit de la cantant sesrovirenca. Les bromes i respostes dels usuaris, com era d'esperar, no han tardat en arribar.





?? Bon dimecres! Avui el santoral ens recorda que és #SantaRosalia

Moltes felicitats a totes! ??

Com diu el seu primer èxit, quan condueixis, no ho facis 'Malamente'?? pic.twitter.com/sVxZLVzFni — Trànsit (@transit) September 4, 2019