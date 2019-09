Indignació per uns llaços grocs pintats al Peine del Viento de Chillida

Una de les tres escultures que formen l'emblemàtica obra d'Eduardo Chillida el Peine del Viento de Sant Sebastià ha aparegut pintada amb tres llaços grocs.

L'alcalde donostiarra, Eneko Goia, ha qualificat la destrossa d'"absolutament condemnable" i "de tot manera incomprensible". "No arribo a comprendre com a ningú se li pot ocórrer fer una cosa així a un element com el Peine del Viento. De veritat, crec que és un acte de vandalisme", ha lamentat.

L'Ajuntament 's'ha posat en contacte amb la família de l'escultor per analitzar quin és el sistema més idoni per netejar l'acer sense que quedi malmès i la policia investiga els fets. A parer de Goia, "afortunadament" i, en una primera estimació, "sembla que l'eliminació serà senzilla i ràpida; ho farem amb especial cura, lògicament, perquè no és un lloc qualsevol per treballar, però ho farem amb la màxima celeritat perquè s'elimini i es reposi al seu estat habitual".