El jutge absol el PP de la destrucció dels ordinadors de Bárcenas per falta de proves

El Jutjat Penal número 31 de Madrid va absoldre ahir per falta de proves el PP d'un delicte de danys informàtics per la destrucció dels ordinadors que feia servir l'extresorer popular Luis Bárcenas a la seu del partit fins al gener del 2013.

El magistrat Eduardo Muñoz de Baena també va eximir de responsabilitat l'extresorera de la formació política Carmen Navarro, el cap de l'Assessoria Jurídica Alberto Durán i el responsable del departament informàtic del partit José Manuel Moreno per aquest mateix delicte i pel d'encobriment. La Fiscalia, que no va acusar en el procediment, va sol·licitar en línia amb les defenses que apliqués la coneguda com a doctrina Botín per evitar que se celebrés el judici, encara que la pretensió va ser desestimada i es va celebrar la vista amb l'única acusació exercida per l'acció popular.

El magistrat va absoldre Durán, Moreno i Navarro dels delictes de danys informàtics i encobriment perquè no va quedar acreditat durant la vista oral que els acusats, en el moment de l'esborrada i destrucció dels discos durs tinguessin la intenció d'eliminar-los per impedir o dificultar la investigació que portava a terme l'Audiència Nacional sobre una presumpta comptabilitat opaca del PP.

En la sentència absolutòria es considera que no ha quedat provat que Carmen Navarro hagués intervingut activament en l'autorització, adopció o execució de la decisió d'aplicar el procediment d'esborrat segur dels discos durs dels dos ordinadors portàtils.