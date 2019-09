EL PERIÓDICO nomena Gemma Robles directora adjunta i es reforça amb tres sotsdireccions

El Periódico de Catalunya, que ha posat rumb a una nova època de la mà del grup editor Prensa Ibérica, que presideix Javier Moll i és propietari també de Regió 7, ha renovat l'estructura directiva per potenciar la vocació de diari de progrés i com a referent de qualitat, pluralitat i esperit independent.

El rotatiu català, dirigit des del juny passat per Anna Cristeto, ha nomenat Gemma Robles, fins a ara delegada a Madrid, com a nova directora adjunta, i ha creat al seu torn tres sotsdireccions liderades per Joan Cañete, Bernat Gasulla i Carol Álvarez.

Robles ocupa la direcció adjunta al costat de Luis Mauri, director adjunt que exerceix el càrrec des de desembre del 2017, amb l'objectiu d'orientar i potenciar nous continguts de qualitat a totes les plataformes amb què EL PERIÓDICO connecta amb els seus lectors.

La nova estructura directiva encapçalarà un equip de periodistes que formen part del projecte compartit d'EL PERIÓDICO, amb seu central a Barcelona i àmplia redacció a Madrid, que són els veritables artífexs de la seva identitat i del seu dia a dia amb la feina d'oferir al lector informació fiable i elements per tenir una visió integral i crítica del que passa al seu entorn més proper i al món global.

Així mateix, el comitè editorial d'EL PERIÓDICO, presidit per Joan Tapia, acompanyarà l'etapa del rotatiu per donar les claus per comprendre l'actualitat i els reptes que ha d'afrontar la societat catalana i espanyola en un moment de grans canvis al tauler internacional.



2,4 milions de lectors diaris

La integració del Grup Zeta a Prensa Ibérica ha suposat una fita per a la història de la capçalera, que passa a formar part d'un grup editor referent, que ha aconseguit consolidar la seva dimensió a Espanya i s'ha convertit en líder de la premsa regional i local, amb cinc dels diaris d'informació general entre els quinze més llegits. La nova Prensa Ibérica ha assolit els 2,4 milions de lectors diaris, el 26,6% de l'audiència total, d'acord amb les xifres de l'última onada de l'EGM.

En el mateix període, EL PERIÓDICO va ser la capçalera que més va créixer a Catalunya al guanyar 25.000 lectors diaris fins arribar als 386.000 en paper. L'aposta d'elperiodico.com s'ha traduït en 12 milions d'usuaris únics segons les dades de Comscore del mes de juliol en la categoria notícies.