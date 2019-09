Torra avisa que una sentència condemnatòria obrirà una nova etapa per «culminar» la independència

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat des de Madrid que una sentència condemnatòria del judici de l'1-O obrirà una nova etapa per trenar "en ferm" el camí fins a "culminar" la independència.

A la conferència 'Democràcia!' -que ha ofert aquest dijous al matí en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press a l'hotel Villa Magna-, Torra ha assegurat que donarà una resposta "de país" a les sentències amb el "màxim consens dels demòcrates" per reprendre la iniciativa.

Aquesta reacció també buscarà donar "sortida" a una societat que "no vol quedar-se atrapada" en un Estat que no reconeix la seva "voluntat democràtica". El president ha insistit en enfortir les institucions en comptes d'apostar per unes noves eleccions al Parlament.



Torra diu que no facilitarà la investidura de Sánchez



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit que no facilitarà la investidura del president espanyol en funcions, Pedro Sánchez. Tal com ha argumentat en el marc de la conferència 'Democràcia!' des de Madrid, la proposta del líder del PSOE per a Catalunya és "pitjor que una no proposta".

En l'esmorzar informatiu, Torra també ha lamentat que el projecte de Sánchez sigui "pura retòrica", perquè "blinda l'autonomia" sense permetre'n cap avanç. A més, Torra considera que Sánchez parteix de la premissa "falsa i irresponsable" que a Catalunya hi ha un "problema de convivència".