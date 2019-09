Unides Podem defensa la coalició, però tem que el PSOE vulgui eleccions

Unides Podem anirà «sense línies vermelles» a la reunió que mantindrà avui amb el PSOE, però insistirà en la seva defensa del govern de coalició i no descarta que els socialistes prefereixin eleccions. Unides Podem consideren que l'acte de Pedro Sánchez de presentació de la seva «Proposta oberta per a un programa comú progressista» ja semblava «un acte de precampanya».

D'aquesta manera, els morats mantenen la premissa que perquè Sánchez sigui investit, Unides Podem ha d'entrar al Consell de Ministres, i avancen que seria una irresponsabilitat per part dels socialistes portar Espanya a una repetició electoral.

Fonts de l'equip negociador d'Unides Podem consultades per Europa Press sospiten que al PSOE «ja han decidit anar a eleccions», però prefereixen ser «prudents» i asseguren que no llençaran la tovallola i que negociaran per evitar aquests nous comicis.

Tot i això, recorden que la posició del grup és arribar a un acord integral de Govern amb el PSOE, i aniran a la reunió amb la intenció de treballar-hi. Tot i això, la sensació que tenen és que, amb la presentació del document del PSOE, han escenificat el que podria ser el primer acte de la campanya electoral.

En la seva opinió, l'escenari d'inestabilitat que suposaria que el PSOE governés en solitari amb només 123 diputats requereix arribar a un acord integral amb Unides Podem.

Segons sostenen, en l'hipotètic cas que Sánchez governés sense el suport dels morats, la legislatura seria difícil per als socialistes perquè haurien de negociar totes i cadascuna de les iniciatives al llarg de la legislatura.

El PSOE busca un acord amb Unides Podem que vagi més enllà de la investidura i garanteixi la formació d'un Govern estable, de manera que els socialistes no es conformaran que els de Pablo Iglesias es comprometin a votar a favor en una nova investidura de Pedro Sánchez, van informar ahir fonts de la direcció socialista.

Si Podem donés el vistiplau a aquest document, els socialistes tindrien les garanties que busquen que el suport dels morats no es limitaria a permetre'ls superar la investidura, sinó que els donarien un suport parlamentari que asseguraria l'estabilitat de l'Executiu.

Només amb un acord d'aquesta mena amb Unides Podem el líder del PSOE es presentaria a una segona investidura, van afirmar ahir fonts del partit. La formació socialista subratlla que, abans de formar un govern de coalició que hagués de convocar eleccions al poc temps, és preferible anar a eleccions ara.