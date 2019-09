Manifestació de la Diada de l'11 de setembre a Barcelona, horari i recorregut

L'ANC torna a convocar per a la Diada de l'11 de setembre, que aquest 2019 cau en dimecres, una manifestació multitudinària a Barcelona. Enguany, el lema serà "Objectiu independència" i en aquest article pots trobar tota la informació sobre la convocatòria, que Regió7 cobrirà en directe com és habitual. Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) donen suport a la protesta.

La manifestació de la Diada d'aquest 2019, en paraules dels organitzadors, reclamarà "unitat" als partits polítics independentistes. Elisenda Paluzie, presidenta de l'ACN, aposta per incrementar el "to d'exigència" a les formacions polítiques per tal que prioritzin l'objectiu de la independència i abandonin les lluites internes.

Horari i recorregut de la manifestació



La plaça d'Espanya de Barcelona serà el punt neuràlgic de la manifestació d'aquesta Diada 2019 i s'estendrà pels carrers que hi conflueixen: Creu Coberta, Tarragona, Gran Via, Paral·lel i Maria Cristina.

L'ANC ha triat la plaça d'Espanya en considerar que hi conflueixen carrers que tenen una "alta capacitat" i una visibilitat que els "va bé" per la reivindicació que impulsen. "És un lloc que es pot veure bé, és ampli i amb una plaça on s'hi pot accedir bé", ha detallat Soler.

L'hora d'inici és a les 17.14 h i la durada prevista és d'uns 50 minuts. Des de l'organització es recomana ser al lloc una hora abans i, a poder ser, arribar a Barcelona durant el matí per evitar problemes de mobilitat. A més, hi haurà oberta una Fira de Consum Estratègic, a l'Espai Eines de País, al Pla de Palau, de 10 h a 15 h.

L'estructura de l'acte es dividirà en tres parts: una per representar la diversitat de la societat; una altra per explicar les Eines de País; i un darrer durant el qual s'enviarà un missatge al Govern i al Parlament.

Quanta gent es preveu que assisteixi a la manifestació?



L'última xifra oficial d'inscrits a la manifestació és de 180.000 persones (3 de setembre). Segons ha fet públic l'ANC, hi ha 700 autobusos programats per assistir-hi i 205.000 samarretes venudes. Fa una setmana l'ANC xifrava les inscripcions en 60.000 persones i feia una crida a apuntar-se a la manifestació per garantir "l'èxit" de la concentració. Des d'aleshores, s'ha triplicat la xifra.

La samarreta



L'ANC té a la venda una samarreta especial per recaptar fons per les campanyes que impulsa al llarg d'aquest 2019. Enguany és de color blau turquesa, reclama unió per assolir la independència i pretén transmetre "esperança i futur". En aquest article trobaràs més informació sobre la samarreta de la Diada i on es compra.

Punts lila



Són punts d'atenció i informació d'agressions sexistes. S'ubicaran als trams 2, 9, 16 i 23. També s'habilitarà una zona per a persones amb capacitats diverses, amb WC adaptat i intèrpret del llenguatge de signes català davant de l'escenari, a l'avinguda Maria Cristina.

En cas d'emergència o necessitat



Cada tram té un punt especial per atendre-les. Estaran senyalitzats degudament, i s'hi trobarà personal que atendrà qui ho necessiti.