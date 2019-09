Nova alerta per listeriosi: s'ha detectat carn entatxonada contaminada de la marca «Sabores de Paterna»

La Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia ha declarat una nova alerta sanitària per listeriosi i per carn entatxonada, en aquest cas sobre la marca 'Sabores de Paterna', que té la seu a Paterna de Rivera (Cadis). El conseller de Salut i Famílies andalús, Jesús Aguirre, ha detallat aquest divendres en roda de premsa que l'alerta, d'àmbit estatal, es declara com a conseqüència de les anàlisis que inspectors de la Junta d'Andalusia han fet a la carn entatxonada d'aquesta fàbrica. "Aquest mateix matí hem rebut la comunicació del laboratori, confirmant el positiu per listeriosi en un lot de carn", ha afegit. La Junta d'Andalusia ha decretat "el cessament de la producció de l'empresa, s'han immobilitzat tots els productes i s'ha ordenat la retirada del mercat de la carn", ha precisat el conseller.

La gestació de l'alerta va començar el passat 30 d'agost, quan la Direcció General de Salut Pública de la Comunitat de Madrid va comunicar a la Junta d'Andalusia que havia atès un nen de 14 anys a l'Hospital de Mósteles amb sospita de listeriosi. El nen havia consumit el 19 d'agost del 2019 un entrepà de carn entatxonada de la marca 'Sabores de Paterna' a la província de Cadis. Quatre familiars havien consumit el producte, però no presentaven cap símptoma. Finalment, el nen va donar negatiu en listeriosi i cap dels familiars que va consumir el producte va resultar malalt, segons ha detallat el mateix conseller.

Després de l'avís de la Comunitat de Madrid, la Junta va enviar inspectors al supermercat d'on havia sortit l'entrepà i a la fàbrica. Es van prendre mostres de diversos lots que es van enviar a analitzar. Les del supermercat van resultar negatives, però les de la fàbrica han donat positiu per listeriosi. Així, la Junta d'Andalusia ha ordenat la retirada del mercat del producte d'aquesta marca, que s'havia distribuït a Cadis, Huelva, Màlaga i Madrid.

Ara, la Conselleria de Salut i Famílies andalusa investiga si hi pot haver algun tipus de connexió entre les dues marques de carn entatxonada on s'han detectat infeccions per listeriosi, l'esmentada 'Sabores de Paterna' i 'La Mechá', la primera on es va trobar un brot d'aquest bacteri.

D'altra banda, la conselleria ha informat que aquest dijous s'ha notificat un nou cas confirmat d'infecció per listèria a la província de Sevilla amb data de consum prèvia a la declaració de l'alerta del 15 d'agost. El número total de casos confirmats d'infecció a Andalusia és ara de 207. També s'ha produït un nou avortament vinculat als brots.

Sis nous casos sospitosos a Catalunya

En paral·lel, a Catalunya el Departament de Salut té constància de 6 nous casos sospitosos de listèria que estarien relacionats amb el brot d'Andalusia, segons ha informat la conselleria catalana. Es tracta de persones del Barcelonès, l'Anoia, l'Alt Empordà, el Vallès Occidental, Osona i el Baix Llobregat. En total, fins al moment hi ha 5 casos probables i 12 de sospitosos. Tant en aquests 6 nous casos sospitosos com en els 6 que es van detectar fins la setmana passada s'està a l'espera de les analítiques per verificar si es tracta de casos confirmats o no. En tots ells se sospita que haurien consumit carn entatxonada d'Andalusia que ha generat quadres amb símptomes lleus.