Salut detecta sis nous casos sospitosos de listèria a Catalunya, un a l'Anoia

El Departament de Salut té constància de sis nous casos sospitosos de listèria a Catalunya que estarien relacionats amb el brot d'Andalusia, segons ha informat la conselleria.



Es tracta de persones del barcelonès, l'Anoia, l'Alt Empordà, el Vallès Occidental, Osona i el Baix Llobregat. En total, fins al moment hi ha 5 casos probables i 12 de sospitosos.



Tant en aquests sis nous casos sospitosos com en els sis que es van detectar fins la setmana passada s'està a l'espera de les analítiques per verificar si es tracta de casos confirmats o no. En tots ells se sospita que haurien consumat carn entatxonada d'Andalusia que ha generat quadres amb símptomes lleus.





#SalutPúblicaCat té constància de 6 nous casos sospitosos de #listèria que estarien relacionats amb el brot d'Andalusia:



1 al Barcelonès

1 a l'Anoia

1 a l'Alt Empordà

1 al Vallès Occidental

1 a Osona

1 al Baix Llobregat — Salut (@salutcat) September 6, 2019