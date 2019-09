Buch: «No puc contractar més mossos perquè l'Estat em deu diners, entre 600 i 800 milions»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha opinat sobre la manca de mossos d'esquadra a Catalunya i ha assenyalat el govern espanyol com el màxim responsable. "No puc contractar més mossos perquè l'Estat em deu diners que s'ha compromès a pagar-me. L'última xifra s'acostava a entre 600 i 800 milions d'euros", ha calculat Buch en una entrevista aquest dissabte al diari 'El Periódico'.

En paral·lel, el conseller d'Interior no ha volgut entrar en el cos a cos amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que l'ha acusat "d'abandonar" Barcelona. "La societat aspira a solucions i no a retrets entre responsables polítics", ha manifestat Buch. "Nosaltres posem més mossos quan tenim més mossos. No els vam posar abans perquè no en teníem més. Ni per a Barcelona ni per a Sant Jaume de Frontanyà", ha recalcat Buch, que també s'ha mostrat contrari a abandonar de 'motu proprio' el dispositiu 'Toga': "Ens faríem un flac favor si el departament renunciés a una de les seves competències, com és la seguretat ciutadana".