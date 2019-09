Junqueras critica Puigdemont per dir que «votar afebleix les institucions»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, en presó preventiva en espera de la sentència del procés, va retreure ahir a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que descarti unes eleccions anticipades a Catalunya com a resposta al Tribunal Suprem.

Dimecres passat, després d'una reunió amb càrrecs de JxCat a Brussel·les, Puigdemont es va desmarcar de la idea de convocar eleccions a Catalunya si hi ha condemnes als líders independentistes jutjats pel Suprem i va subratllar que el moment actual exigeix «estabilitat i fortalesa de les institucions». «Les eleccions clarament debilitarien les institucions», va advertir Puigdemont, flanquejat pel president català, Quim Torra.

Des de Twitter, Junqueras va publicar ahir una contundent rèplica a les paraules de Puigdemont, en les quals li recrimina la seva reflexió. «No s'havia vist mai que algú digui que el fet que la gent voti debilita les institucions. Des de quan l'exercici democràtic del dret de vot debilita les institucions d'un país?», va plantejar.

El mateix dimecres, en una entrevista per escrit a SER Catalunya, Junqueras va dir que «seria bo un govern de concentració» a Catalunya, amb totes les forces partidàries del dret d'autodeterminació, i va afegir que «cap demòcrata hauria de tenir por del vot dels ciutadans expressat en unes eleccions».

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va replicar Junqueras, i va advertir que unes noves eleccions, en resposta a la sentència del Tribunal Suprem, «podrien alterar» l'actual majoria independentista a Catalunya.

En declaracions a EFE, Budó, una de les veus amb més relleu institucional de JxCat, va expressar el «màxim respecte als punts de vista que hi pugui haver sobre la resposta» a la sentència, però va subratllar que ara ja hi ha un «govern independentista i una majoria independentista al Parlament». «Ara fa falta treballar per enfortir les institucions», va remarcar Budó, que va afegir que la possibilitat d'afrontar els mesos vinents «amb un escenari electoral no creiem que ens doni la força necessària que convé en aquest precís moment». De fet, va dir que li «consta» que a ERC «també hi ha opinions en un altre sentit» a l'expressat per Junqueras. «En aquest moment a Catalunya hi ha un govern independentista, una majoria independentista al Parlament i, personalment, penso que unes eleccions podrien alterar, o no, aquestes majories», va avisar.

La prioritat ara, va dir, passa per consensuar una «acció política unitària» entre partits i entitats sobiranistes, per donar una «resposta conjunta» als reptes dels propers mesos.

Budó va evitar pronunciar-se sobre la idea de configurar un govern de concentració en què calguin també els comuns i la CUP, com ha suggerit el mateix Junqueras i altres veus d'ERC, encara que emplaça a abordar aquestes qüestions en el marc de les converses que mantenen les forces sobiranistes. «Podríem no compartir la manera com s'ha parlat d'aquest tema, però respecte el posicionament de cadascuna de les formacions polítiques, en aquest cas d'ERC», va afirmar.

Per a Budó, tampoc no seria motiu per precipitar una convocatòria electoral un eventual fracàs dels pressupostos de la Generalitat per a 2020. «Unes noves eleccions, depenent de quin sigui el resultat, tampoc no garanteixen una aprovació immediata dels pressupostos. Hi hauria unes eleccions, es tardaria a constituir un govern i amb molta probabilitat tampoc no serien la solució immediata per tenir els pressupostos l'endemà», va raonar. El Govern, i concretament el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, està centrant ara «tots els esforços» a buscar els suports necessaris per a l'aprovació dels comptes, va assegurar.

En la mateixa línia, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va replicar Junqueras, que unes eleccions a Catalunya no tenen per què ser una bona resposta a la sentència del Tribunal Suprem sense tenir clar si l'independentisme en sortirà reforçat. «No crec que sigui hàbil plantejar aquesta feblesa dins de nosaltres mateixos, que rebrem la sentència i que ens afectarà a tots per igual», va considerar en una entrevista al diari Ara. Borràs va recordar que l'ambient de campanya podria no ajudar.