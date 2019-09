Comença el judici pel crim de Gabriel Cruz

L'única acusada pel crim del nen Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, ha arribat a l'Audiència Provincial d'Almeria on aquest dilluns arrenca el judici amb jurat que s'estendrà fins al pròxim 18 de setembre en què s'enfronta a una pena de presó permanent revisable sol·licitada tant per la Fiscalia com per l'acusació particular que exerceixen els pares del menor.

Quezada ha arribat al Palau de Justícia de Almeria a les 8,50 hores al voltant d'un fort dispositiu de seguretat que s'ha instal·lat a la seu judicial i hi ha accedit per la porta del darrere, vista únicament pels mitjans de comunicació, des d'on ha estat conduïda als calabossos a l'espera de l'inici de la vista pública.

Segons les previsions, la declaració de l'acusada davant la magistrada Alejandra Dodero tindrà lloc al llarg del matí de dilluns, si bé de forma prèvia, cal la constitució del jurat conformat per nou membres i dos suplents així com solucionar les qüestions prèvies tal de consultar tant el seu lletrat, Esteban Hernández Thiel, com el de l'acusació, Francisco Torres.