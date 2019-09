Felip VI convocarà una nova ronda de consultes en els pròxims dies per explorar les opcions de Sánchez

El rei Felip VI convocarà una nova ronda de consultes amb les formacions polítiques previsiblement la setmana que ve per explorar les opcions del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de cara a la investidura, segons fonts parlamentàries. El mateix monarca va avançar que faria aquesta última ronda al comunicat del passat 26 de juliol, on aleshores va apuntar que deixava temps a les formacions polítiques perquè "puguin dur a terme les actuacions que considerin convenients" per assolir un acord, però que consultaria de nou els partits abans de la data límit.

La ronda tindrà lloc a pocs dies que expiri el termini establert per investir un nou president el 23 de setembre, data en què si no hi ha president es convoquen automàticament les eleccions per al pròxim 10 de novembre. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, s'ha mostrat aquest dilluns optimista respecte a les possibilitats d'un acord per al que "encara hi ha temps" i ha advertit que unes noves eleccions suposarien un desgast innecessari. També s'ha mostrat contrària a la possibilitat que Sánchez se sotmeti a un segon debat d'investidura sabent que serà fallit.