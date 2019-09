Mas: «Hi ha força gent que em demana que agafi més responsabilitats però no és el meu desig principal»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha explicat aquest dilluns que "hi ha força gent, de manera creixent", que li demana "que agafi més responsabilitats" polítiques. No obstant això, ha puntualitzat que no és el seu "desig principal". Ho ha dit en una entrevista amb Rac1 en què ha parlat sobre les veus que li demanen que torni a optar a la Generalitat. Mas ha confessat que no conserva "les ganes, el desig i la voluntat que tenia" fa uns anys. També ha opinat sobre la situació política catalana actual i ha rebutjat un avançament electoral com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre el cas del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Per a Mas, "clarament no és el camí" per afrontar-la.

Mas ha emmarcat aquestes possibles comicis a "algun tipus d'interès partidista" ja que no veu que hi hagi "un pla dissenyat per a l'endemà. "Si es guanya majoria a favor de la independència, passen no sé quantes coses, i s'han d'explicar quines coses i com es farien, aleshores pot ser que ens convencin. Per tant, aquell que demana les eleccions, és qui ho ha de justificar", ha conclòs, fent referència a ERC. Sobre els republicans, ha assegurat que té previst de reunir-se amb el seu líder, Oriol Junqueras, a la presó de Lledoners.