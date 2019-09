El president del tribunal que ha jutjat els líders independentistes, Manuel Marchena, vol emetre la sentència de l'1-O abans del 16 d'octubre, quan expira el termini de dos anys de presó preventiva a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, segons han apuntat fonts del tribunal durant l'acte d'obertura de l'any judicial. Les mateixes fonts assenyalen que malgrat que encara no s'ha adoptat una decisió en ferm el tribunal es decanta per ara per no fer una lectura pública de la sentència, que notificaria directament a les parts un cop signada. El motiu, expliquen aquestes fonts, és que aquesta serà una sentència molt voluminosa que no seria lògic llegir de manera lineal, i que fer una lectura només de la part decisòria impediria donar explicacions sobre els arguments jurídics que han portat a les conclusions.

Segons aquestes fonts, Marchena està redactant la sentència per blocs temàtics i ara per ara no dona per feta una unanimitat dels set magistrats en la sentència. El motiu, apunten, és la complexitat dels debats jurídics i el fet que qualsevol magistrat pot presentar un vot particular fins al moment de la signatura de la decisió.

En aquest marc, aquestes fonts destaquen la complexitat de la causa pel fet que no existeixen precedents directes i perquè els magistrats es veuen abocats a innovar en la interpretació dels principis jurídics.

Les mateixes fonts assenyalen que la vista al Tribunal de Justícia de la UE sobre la immunitat d'Oriol Junqueras del 14 d'octubre no influirà en els temps del tribunal.

A més, insisteixen que el Suprem en cap cas ha tingut en compte factors polítics a l'hora de jutjar els líders del procés independentista ni tindrà en compte tampoc les repercussions de caràcter polític que pugui tenir la sentència. Fer-ho, assenyalen, implicaria que el tribunal perdés el seu sentit i deixaria tocat el prestigi la institució.