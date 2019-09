PSOE i Podem reprendran aquest dimarts les negociacions per a una hipotètica investidura

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, i el secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, es reuniran aquest dimarts aquest dimarts per provar de reprendre la negociació per a una hipotètica investidura. Segons fonts de les dues formacions, els negociadors han parlat –a iniciativa de Calvo- aquest dilluns per telèfon per concertar la cita de demà, tot i que encara no se sap ni el lloc ni l'hora de la trobada.

En un missatge al seu compte de Twitter, Echenique ha confirmat la trucada i ha afegit que Podem no té "cap problema" en reprendre la negociació "on la vam deixar al juliol". "L'acord és qüestió d'hores", ha escrit Echenique. La trobada d'aquest dimarts tindrà lloc a 13 dies de la data límit per a la investidura. Si no hi ha president el 23 de setembre es convocaran automàticament unes noves eleccions que tindrien lloc el 10 de novembre.