VÍDEO | L'irònic monòleg de TV3 que ha irritat JxCat

El portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, no està per bromes. El polític i exdirector de RAC1 va ser dissabte un dels convidats del programa FAQS de TV3 i va protagonitzar un dels moments més tensos de la nit, quan va acabar esbroncant el programa i la cadena per un monòleg humorístic de Godai Garcia. El còmic va ironitzar sobre la Diada, en un to que no va agradar gens al dirigent de JxCat. «No m'en vull estar. Ha parlat del president Torra fent surf. Podem fer conya de moltes coses, podem relativitzar moltes coses. Però hi ha gent a la presó i a l'exili, van a la caça del president Torra. Anirà al jutjat perquè va defensar la llibertat d'expressió amb una pancarta», va dir.



En el seu monòleg, Godai Garcia va ironitzar sobre el Tsunami Democràtic: «És fer una onada de gent i al damunt anirà el president Torra surfejant. Toma, jugada mestra. I Torra portarà un paraigua amb una baguette clavada a la punta. Toma, doble jugada mestra. Anirà repartint llacets grocs com si fos un drapaire i l'onada el portarà a Brussel·les on no tindrà puta idea de què dir perquè és Quim Torra. Explicarà la recepta de la ratafia o recitarà versos d'un poeta mort. Això ho fem bé, enfilar-nos a les espatlles d'algú que sí que ha fet alguna cosa»







Just després d'acabar el monòleg, va arribar la irritada resposta d'Eduard Pujol





Llibertat d'expressió pels polítics sí, però pels monologuistes no.



Fa por pensar que qui ho diu va ser director d'un dels principals mitjans de comunicació a Catalunya.



— Marq Martí (@MarqMarti) September 8, 2019