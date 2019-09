ABC acusa Manuel Cruz d'haver plagiat autors en un manual de filosofia i el PSOE ho nega

El diari ABC ha acusat aquest dimarts el president del Senat, Manuel Cruz, d'haver plagiat nou autors al seu manual de "Filosofia contemporània" que va publicar el 2002 i va reeditar el 2010, un extrem que el PSOE ha negat de forma categòrica en un comunicat difós a la premsa. Segons el diari espanyol, Cruz, que és catedràtic de Filosofia de la Universitat de Barcelona des del 1986, va "copiar i enganxar paràgrafs complets de manuals i altres obres de filòsofs de reconegut prestigi sense citar ni posar entre cometes". "Hi ha un mínim de quinze plagis clars i directes", diu el rotatiu espanyol, que apunta que els autors plagiats serien, entre altres, José María Mardones i Nicanor Asúa.

El PSOE ha difós ja un comunicat on nega taxativament el plagi i defensa el prestigi professional del president del Senat, "un catedràtic rigorós i un autor prolífic i reconegut" que "ha escrit 34 llibres, a més de nombroses publicacions acadèmiques i de pensament". Segons els socialistes "la seva qualitat docent i investigadora a la càtedra de Filosofia Contemporània de la UB ha quedat acreditada al llarg d'una carrera de tres dècades".

Els socialistes, que recorden els premis que Cruz ha obtingut per les seves publicacions asseguren que "és fals que hagi comès plagi". "El que publica el diari ABC es refereix a coincidències mínimes entre comentaristes que han llegit i treballat sobre un mateix autor. És a dir, coincidències en afirmacions sobradament conegudes entre especialistes perquè parlen de les mateixes obres i dels mateixos autos clàssics".

Segons el PSOE "no es tracta a més d'una obra creativa pròpia, sinó d'un manual divulgatiu per a estudiants on s'inclouen dades biogràfiques i de la trajectòria de pensament d'aquests autors". A més, el PSOE renya ABC, perquè "no es pot jugar amb l'honor personal i el prestigi de les persones". "No tot val. Aquest tipus d'atacs incideixen en el desprestigi de la plítica i en la desafecció dels ciutadans cap a ella i cap a les institucions". A més, reblen, "Manuel Cruz manté intacte el seu compromís polític i amb la societat".

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha qualificat de "lamentable" que ABC hagi "traspassat la línea de la difamació del bon nom de la gent".