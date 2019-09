Absolts els sis regidors de Badalona jutjats per obrir l'Ajuntament el 12-O

El jutjat penal número 25 de Barcelona ha absolt els sis regidors de Badalona jutjats per obrir l'Ajuntament el 12 d'octubre del 2016: Oriol Lladó, Agnès Rotger, José Téllez, Laia Sabater, Fatima Taleb i Francesc Duran. La magistrada argumenta que van complir el mandat judicial, referit només als treballadors públics, ja que van enviar un correu electrònic als empleats advertint de la resolució judicial i notificant que les dependències municipals no obririen el 12 d'octubre. Els sis regidors van atendre ciutadans a l'exterior i també van entrar amb ells al vestíbul de l'edifici El Viver, però la jutgessa recorda que eren càrrecs electes i no "estaven sotmesos al calendari laboral". "Poden exercir les seves funcions representatives les 24 hores del dia 365 dies l'any, i entren a les dependències de l'Ajuntament qualsevol dia", afegeix.

La magistrada circumscriu el mandat judicial als treballadors públics, ja que ho relaciona amb la petició que va fer la delegació del govern espanyol a Catalunya en aquest sentit. Així, descarta el delicte de desobediència que plantejava la fiscalia des del moment que l'alcalde accidental, Oriol Lladó, envia un correu electrònic als 1.500 treballadors de l'Ajuntament notificant-los que no podien anar a treballar.

Els regidors entenien que el fet que atenguessin la ciutadania a l'edifici El Viver, continua la jutgessa, formava part de la seva "activitat habitual, es trobessin on es trobessin i fos dia laborable o festiu, però en cap cas entenien que allò suposava incomplir el mandat judicial, sinó que era l'expressió d'un posicionament polític com a càrrecs electes".

Aquesta atenció als ciutadans, diu la interlocutòria, "no pot suposar incompliment del mandat, ja que, com ha quedat acreditat, cap empleat públic o funcionari v aprestar els seus serveis ni es va fer cap actuació administrativa a l'interior de les dependències municipals". Només van entrar diversos ciutadans, però sempre acompanyats pels regidors, per comentar diverses qüestions relatives al consistori. No es van obrir despatxis, ni llums, ni ordinadors, ni es va enregistrar cap document. "No es pot dir que les dependències de l'Ajuntament estiguessin obertes al públic el 12 d'octubre del 2016", conclou.