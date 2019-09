El Govern ajorna l'acte institucional de la Diada fins dimecres a la nit per la previsió de pluja

El Govern ha decidit ajornar fins dimecres l'acte institucional de la Diada de l'11 de setembre que s'havia de celebrar aquest dimarts a la nit. Ho ha fet davant de la previsió de pluges intenses durant la jornada d'avui a Barcelona, que podrien afectar el desenvolupament de l'actuació, titulada 'Tornarem' i que dirigirà Lluís Danés. No obstant això, es manté l'acte que aquest mateix vespre se celebrarà al Parlament, en què s'entregarà la Medalla d'Honor de la cambra a Òscar Camps, de Proactiva Open Arms, i a Carola Rakete, de l'ONG Sea Watch, i també l'ofrena al Fossar de les Moreres.

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'ahir dilluns i durant tot el dia d'avui, que afectaran sobretot el litoral i el prelitoral central. Tanmateix, durant la passada nit les precipitacions s'han concentrat sobre el mar i no han causat tantes incidències com s'esperava.