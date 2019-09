Junqueras emplaça l'independentisme a «acabar amb els retrets» i a construir de nou el «consens estratègic»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha emplaçat aquest dimarts l'independentisme a "acabar amb els retrets" i començar a "construir de nou el consens estratègic". En una entrevista per carta a 'El Món a Rac1', Junqueras ha recordat que els "aparells repressors" de l'estat espanyol han volgut "escapçar" la plena major dels líders independentistes i "trencar confiances" i ha argumentat que no es pot deixar que "se'n surtin". Ha admès que la unitat del sobiranisme viu una situació "complexa" però ha recordat que cal treballar una resposta a la sentència de l'1-O "àmplia" que agrupi totes les sensibilitats i que "abraci" tots els demòcrates. "L'important és que tota resposta sigui el més àmplia i massiva possible", ha argumentat.

A poques hores per la celebració de la Diada de l'Onze de Setembre, el republicà ha dit que l'actitud durant la jornada ha de ser "festiva", "reivindicativa", "cívica" i amb ganes d'explicar al món "que volem una República"."També respectuosa amb qui pensa diferent", ha afegit. Ha dit que la ciutadania "mai ha fallat" I els ha demanat omplir els carrers.

En aquest punt ha subratllat que l'estat espanyol negociarà quan "siguem tants" que la societat, l'Estat i la comunitat internacional "constatin" que l'únic "camí possible sigui el de la "democràcia" i que els ciutadans de Catalunya han de decidir el seu futur "per ells mateixos". Per això ha reivindicat que ERC seguirà insistint en el diàleg. "Sempre hem estat campions del diàleg", ha manifestat.

Junqueras ha explicat una vegada més que l'única "obediència d'ERC" és cap al respecte a la voluntat de la ciutadania i ha avisat que quan es produeixi "el proper embat" haurà de ser "per guanyar". "Durant el 155 vam veure com aquest país perdia el control de les seves institucions i crec que això no pot tornar a passar", ha analitzat.

D'altra banda, el líder d'ERC ha tornat a parlar d'eleccions i ha reiterat que donar la paraula als ciutadans "sempre enforteix les institucions" i que les urnes i la democràcia "no debilitin mai les institucions". S'ha mostrat confiat que la sentència de l'1-O "dirà que som innocents" i ha evitat posicionar-se sobre qui el podria rellevar com a candidat d'ERC en cas que sigui inhabilitat.

Finalment, s'ha referit a la situació política de l'estat i ha acusat el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sanchez, "d'irresponsable" per voler "treure uns quants vots més". "L'arrogància i la prepotència no són mai bones conselleres. Tot plegat li pot passar factura a ell i al conjunt de la societat", ha apuntat.

"ERC mai facilitarà un acord de dretes a l'Estat i sempre estarà oberta al diàleg. Crec que tots hauríem de ser conscients del que suposaria una pèrdua absoluta de llibertats, si l'extrema dreta i la dreta cada vegada més extrema s'apoderen de l'Estat espanyol", ha assenyalat durant l'entrevista a RAC1. Junqueras ha explicat que fins el moment no ha mantingut cap contacte amb Pedro Sánchez.