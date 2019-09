Òscar Camps i Carola Rackete reben la Medalla d'Honor del Parlament: «Només defensem el dret a la vida»

El fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, i la capitana del Sea Watch 3, Carola Rackete, han reivindicat aquest dimarts la tasca de les organitzacions de rescat al Mediterrani. "Només defensem el dret a la vida des de la més absoluta legalitat perquè pretenem que es torni a respectar l'antiga llei del mar", ha dit Camps després de rebre la Medalla d'Honor del Parlament, amb la qual també s'ha distingit a Rackete. Al seu torn, el president de la cambra, Roger Torrent, ha denunciat que entitats com Open Arms o Sea Watch siguin "amenaçades" amb sancions i ha demanat que se les deixi de "perseguir".

"Estan donant la seva vida per salvar persones al Mediterrani", ha afegit, assegurant que tant Camps com Rackete són "el rostre" d'una Europa "humana" que no vol que el mar es converteixi en un "cementiri".