La Diada Nacional de Catalunya, en directe

La Diada Nacional de Catalunya se celebra aquest 11 de setembre de 2019 marcada per la gran manifestació reivindicativa que se celebrarà a Barcelona.



L'acte organitzat per l'ANC amb el suport d'Òmnium i l'AMI tindrà lloc a les 17:14h i el seu lema serà "Objectiu independència" per reclamar "unitat" als partits polítics independentistes. La concentració recordarà especialment als polítics presos i als exiliats.



Tot i que la manifestació a la capital catlana serà l'acte més multitudinari, durant tota la Diada les activitats, protestes i homenatges seran diversos arreu del país i també a la Catalunya Central. El primer de tots ells ha estat l'ofrena floral del Govern de Catalunya al monument a Rafael Casanova, que s'ha vist afectat per la pluja.



El dia s'ha llevat tapat i amb pluges que amenacen de fer la guitza als diferents actes, com ja va passar amb algunes de les marxes de torxes al territori central. Tot i això, s'espera que al llarg del dia les condicions meteorològiques vagin millorant i durant la manifestació de la tarda no es pronostica aigua.



Regió7 t'explica al detall la Diada Nacional de Catalunya 2019 en aquest minut a minut:





09.30 h

Sánchez al Congrés: "Tan de bo algun dia la Diada sigui la festa de tots els catalans"

09.20 h

Arrenquen les ofrenes florals al monument a Rafael Casanova sota la pluja

09.15 h

Forcadell anima els catalans a exercir aquesta Diada els seus drets democràtics "lliure i pacíficament"

09.10 h

Cuixart insta els catalans a sortir al carrer per la Diada i tot l'any

09.00 h

Joaquim Forn insta a demostrar al carrer la "determinació" dels catalans

El president del govern espanyol en funcions,, un dia, ha dit, "especialment important i assenyalat per a un territori del nostre país, un territori que estimem, respectem i reconeixem com és Catalunya". "Tan de bo algun dia- i hi treballem des del govern i el grup parlamentari socialista- la Diada sigui la festa de tots els catalans i no d'una part dels catalans", ha dit. Sánchez ha publicat també un missatge semblant al seu compte de Twitter, on ha felicitat la Diada a tothom en català, i ha afirmat que "avui hauria de ser un dia que uneixi a totes les catalanes i catalans". Serà, ha dit, "pel camí del diàleg, dins de la Constitució, la convivència, el respecte i l'entesa".A les 9 hores han començat les tradicionals, situat a la cruïlla entre els carrers Ali Bei i Ronda de Sant Pere de la capital catalana. És just el punt on el conseller en cap de Barcelona va caure ferit l'11 de setembre de 1714 durant la Guerra de Successió. Després de Mossos d'Esquadra , Bombers i Guàrdia Urbana, que ho han fet prèviament, els primers que han dipositat la corona de flors han estat els consellers del Govern amb el president de la Generalitat, Quim Torra , al capdavant.. Just després del Govern ha fet l'ofrena el president del Parlament, Roger Torrent , acompanyat de membres de la Mesa.L'expresidenta del Parlament. "Des del centre penitenciari de Mas d'Enric, injustament privada un dia més de les meves llibertats, us animo que avui, com sempre, exerciu els vostres drets democràtics lliurament i pacíficament. Bona Diada Nacional de Catalunya!", ha exclamat a través de Twitter des de la presó.El líder d'Òmnium Cultural,. "No renunciem mai a ser lliures i a fer-ho junts. Ho tornarem a fer per amor a la vida. Visca Catalunya lliure", ha apuntat. Cuixart ha escrit aquest missatge des de la presó de Lledoners, i l'ha difós a través de Twitter, on ha desitjat una bona Diada a tothom i ha afegit que "mai podran empresonar la paraula ni la llibertat".L'exconseller d'InteriorForn ha desitjat una bona Diada des de la presó de Lledoners. "Gaudiu-la, sortiu al carrer, demostrem la nostra determinació en defensa dels nostres drets i les nostres llibertats com a poble i com a homes i dones amb dret a decidir el nostre futur en llibertat", ha dit a través de Twitter. "Som i serem! Bon cop de falç!", ha afegit.