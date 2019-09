La Guàrdia Urbana calcula 600.000 manifestants en la Diada, la xifra més baixa

La Guàrdia Urbana ha xifrat en 600.000 persones els assistents a la manifestació independentista de la Diada de Catalunya convocada per l'ANC aquesta tarda a Barcelona, la xifra més baixa estimada des del 2012.

Un any més, milers de persones es concentren des de passades les 16.00 hores a la plaça Espanya i els seus voltants per participar en la manifestació convocada per l'ANC a Barcelona amb motiu de la Diada, amb el lema "Objectiu Independència".

De fet, la d'aquest dimecres és la xifra més baixa en una Diada des de 2012, any en què la Guàrdia Urbana va xifrar en 1,5 milions de persones els participants.

La resta d'anys, les xifres de la Generalitat o de la Guàrdia Urbana van ser 1,6 milions el 2013, 1,8 milions el 2014, 1,4 milions el 2015 i 875.000 persones el 2016.

El 2016 es va donar la circumstància que la manifestació de la Diada es va celebrar simultàniament en cinc punts de Catalunya, amb una participació total de 875.000 persones, de les quals 540.000 es van concentrar a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana.