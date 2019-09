Els manifestants de la Catalunya Central viatgen avui a Barcelona en 115 autocars

Milers de persones acudiran avui a la manifestació organitzada per l'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) a Barcelona amb motiu de la Diada de Catalunya. Aquest any el lema de la mobilització és «Objectiu Independència» i els assistents representaran un estel amb tots els car-rers plens per reflectir la unitat estratègica que es necessita per arribar a un sol objectiu, la independència de Catalunya.

La plaça Espanya serà el centre neuràlgic de la Diada, ja que serà l'espai on confluiran els sis carrers (Gran Via, Creu Coberta, Tarragona, Maria Cristina i el Paral·lel) per simbolitzar que, tal com va dir la presidenta de l'ACN, Elisenda Paluzie, «des de camins diferents, hi ha punts de trobada per arribar a un objectiu comú».

La Catalunya Central també tindrà representació a Barcelona. Uns 115 busos tenen previst portar més de 5.500 persones de les comarques del Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès, l'Anoia, la Cerdanya i el Baix Llobregat fins a la capital catalana a part de tots els qui vulguin anar-hi pel seu propi compte.

La venda de samarretes d'enguany a les comarques centrals s'ha mantingut en uns números semblants als de l'any passat. El lot que encara ofereix l'ANC conté una samarreta de la Diada, que aquest any és blau turquesa amb detalls grocs i un estel al mig, i una bossa de tela, i té un cost de 15 euros. D'aquest preu, 6 euros es destinen a l'ANC per finançar les campanyes que l'organització té previst fer durant la resta de l'any.

L'ANC va publicar ahir que la Diada ja tenia 400.000 inscrits que acudirien a Barcelona repartits en 1.200 autobusos d'arreu de Catalunya. Tot i l'alt nombre de persones inscrites, l'organització va fer una crida a mantenir l'ascens d'inscripcions, ja que hi ha trams que ahir encara no eren plens. A més a més, va xifrar el nombre de samarretes venudes en 250.000.

Com ja és habitual, el recorregut de la manifestació es dividirà en trams, enguany en són 26, que es repartiran entre les diferents associacions territorials de l'ANC. Aquest any els representants polítics no podran situar-se a la zona de convidats com a mostra de rebuig a la falta d'entesa entre els partits independentistes i als pactes que aquests han fet amb el PSC.

Segons els organitzadors, es preveu que l'acte, que començarà, com és habitual a les 17.14 h, duri uns 45 minuts i es divideixi en tres blocs. El primer representarà «la diversitat de la societat»; el segon, «el que es pot fer com a societat»; i el tercer serà «el moment en què es dirigirà el missatge al Govern i al Parlament». Serà en aquest bloc que es faran els tradicionals parlaments de la Diada.

L'organització recomana als assistents acudir al tram assignat a les 4 de la tarda, però també ha organitzat una sèrie d'activitats per als més matiners. Des de les 10.00 h al pla del Palau, l'ANC habilitarà l'espai «Eines de País», en el qual els assistents podran descobrir «tot allò que pots fer des de la societat civil per canviar la realitat actual i avançar cap a la independència».

També hi haurà repartides 4 zones destinades a la gent gran, a les dones embarassades, a les persones amb necessitats d'atenció especial i a famílies amb nadons.



La música segueix sent present

Per als assistents l'11 de setembre és un dia de festa, i no hi ha festa sense música. Òmnium Cultural ha organitzat per la Diada una sèrie d'espectacles musicals durant tot el dia per entretenir els assistents. Hi haurà activitats per a tots els públics, des d'un concert infantil a la càrrec del grup de música infantil Xiula fins als tradicionals concerts de la Diada, en què aquest any actuaran Rumba Gipsy Cat, Mishima i Buhos.