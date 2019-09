Ni PSC ni Cs participaran avui a l'acte institucional de la Diada a Manresa

Avui, a les 11 del matí, tindrà lloc l'acte institucional per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, a la plaça Onze de Setembre de Manresa. Es durà a terme sense la presència dels regidors del PSC i de Ciutadans, que consideren que el fet que el presideixi l'estelada és contrari a la pluralitat política.

El PSC de Manresa ha explicat que «mentre estigui vigent l'acord actual i no sigui viable un nou acord que ampliï la celebració institucional en un acte com els anteriors en què érem més els que ens podíem sentir representats no pensem assistir a l'acte».

L'any passat, com ja va passar els anys anteriors, l'acte es va dur a terme amb els regidors de CDC, ERC, la CUP i Democràcia Municipal i tampoc hi van ser ni els del PSC ni els de Ciutadans. El socialista Felip González va anar a Sant Boi de Llobregat, amb «la senyera presidint» l'acte. El fet que a Manresa ho faci una estelada tant el PSC com Cs consideren que és contrari a la pluralitat que ha de marcar la celebració.

Pel que fa a Ciutadans Manresa, el portaveu, Andrés Rojo, va afirmar ahir que la seva formació no participarà en uns actes que «exclouen més de la meitat dels catalans». Segons Rojo, «Ciutadans no participarà en cap acte institucional de la Diada». Rojo va explicar que això serà així perquè «els partits separatistes s'han apropiat d'aquesta festa organitzant actes que exclouen més de la meitat de la societat».

El portaveu de Cs va apostar per la celebració d'una «Diada que sigui representativa de tots els catalans i que no estigui instrumentalitzada al servei d'una ideologia que busca el trencament i la confrontació». En aquest sentit, el portaveu de la formació taronja va recordar que «des de Ciutadans sempre s'ha proposat com a festivitat de Catalunya la Diada de Sant Jordi».



Estelada per acord de ple



El govern municipal ha informat que l'acte institucional serà presidit per la bandera estelada pel fet que Manresa forma part de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i per acord de ple de 18 de juliol del 2013.

Enguany, el parlament de l'acte institucional anirà a càrrec de la historiadora Assumpta Montellà, autora del llibre La maternitat d'Elna.

L'acte s'iniciarà amb el ball d'homenatge a la Diada de Catalunya a càrrec d'un dansaire de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, amb música en directe. A continuació hi haurà la intervenció d'Assumpta Montellà i el parlament de l'alcalde Valentí Junyent. Seguidament es farà l'ofrena floral de l'Ajuntament, institucions i d'entitats.

L'acte serà conduït per Montserrat Morera, de TLBGrup, i tindrà la presència de representants de la delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i del Consell Comarcal del Bages.

El cant de l'himne nacional de Catalunya anirà a càrrec de les diferents corals de Manresa: Capella de Música de la Seu, Cor parroquial de Sant Josep del Poble Nou, Coral Eswèrtia, Coral Font del Fil i Orfeó Manresà amb tot el públic assistent.

Finalment, totes les persones que ho vulguin podran ballar sardanes, amb la col·laboració de sardanistes del Grup Sardanista Dintre del Bosc, del Grup Sardanista Nova Crida, del Casal Cultural Dansaires Manresans i del Foment de la Sardana de l'Agrupació Cultural del Bages.