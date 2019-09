PSOE i Podemos acosten la repetició electoral en fracassar l'última negociació

L'últim intent de negociació entre el PSOE i Unides Podem per formar govern va acabar ahir en fracàs, sense que cap de les dues parts cedís en les seves posicions de partida i sense que hi hagi aspectes que assenyalin que la falta d'entesa pugui revertir-se.

Així, els pròxims dies s'espera que el rei Felip VI dugui a terme la preceptiva ronda de consultes amb els partits polítics en la qual constatarà la falta d'acord que el durà a dissoldre les Corts i convocar eleccions el 10 de novembre, una vegada finalitzi el 23 de setembre el termini de dos mesos que fixa la Constitució per intentar formar govern des de la primera votació de la investidura.

Després de gairebé quatre hores de reunió entre els equips negociadors, els dos partits van constatar que no és possible l'acord, van culpar l'altra part de mantenir una posició inamovible i es van instar recíprocament a la reflexió, en un intent de posar la pilota en la teulada de l'adversari i evitar la responsabilitat del fracàs.

Des del PSOE diuen que estan disposats a tornar a la taula de negociació només si Podem renuncia a entrar al consell de ministres. I des dels morats acusen els socialistes de pretendre imposar un Govern monocolor i d'haver amenaçat durant la negociació d'aixecar-se de la taula si no cedien en aquest punt.



La taula, acabada

Fonts de l'equip negociador d'Unides Podem van explicar que, després de la reunió d'ahir, el paper de la taula negociadora pot donar-se per acabat atès que entenen que la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, no té intenció de tornar a convocar-los. Apunten que durant més de tres hores l'equip negociador socialista els va temptejar per conèixer si hi havia alguna possibilitat que es moguessin de les seves posicions, i es va limitar a assenyalar que no podien tornar a l'oferta de juliol, quan van oferir una vicepresidència i tres ministeris als morats, perquè aquesta opció ja va fracassar llavors.

Afegeixen que novament durant aquesta reunió, igual que va passar amb la del dijous, no es van posar damunt la taula ni propostes programàtiques ni mesures, i tampoc es va analitzar cap document sobre el qual es pogués avançar. Expliquen que la delegació socialista no va donar lloc a això i que hi va haver absència de continguts.



Dos governs en un

Fonts del PSOE argüeixen que va ser en la investidura fallida de juliol, quan Podemos va rebutjar l'oferta de govern de coalició que els van presentar els socialistes, quan van prendre consciència que l'aspiració dels morats per entrar al consell de ministres buscava donar lloc a dos governs en un, sense garantir la necessària lleialtat al president, que veuria restringit el seu marge de maniobra. I Sánchez s'oposa amb rotunditat a configurar un executiu així d'inestable just en un moment en què s'apropen desafiaments per a Espanya com les conseqüències d'una sortida abrupta del Regne Unit de la UE, els símptomes de desacceleració econòmica mundial o la reacció a la sentència del procés.

Per aquest motiu, abans que formar un govern inestable amb Podemos que pogués veure's abocat a avançar les eleccions al cap de sis mesos o un any, a la direcció del PSOE es veu més convenient anar a eleccions ara buscant una majoria més robusta que faciliti formar govern per als pròxims quatre anys.



El PSOE «mira cap a la dreta»

Fonts d'Unides Podem defensen la necessitat que es formi un Govern progressista presidit per Pedro Sánchez amb ministres morats com a garantia que les mesures programàtiques socials acaben duent-se a terme. Cosa que, asseguren, no passarà si el PSOE governa en solitari, perquè sempre acaba mirant cap a la dreta quan governa. Insisteixen que al llarg de la negociació amb els socialistes, el partit d'Iglesias ha cedit constantment cada vegada que el PSOE ha vist esculls en l'acord. Així, recorden que han renunciat a ministeris d'Estat, han acceptat el veto del secretari general del partit a estar en l'executiu i han promès lleialtat en temes fonamentals, com el de Catalu-nya. A més, indiquen que si bé hi ha diferències programàtiques entre totes dues formacions, aquestes no serien un problema i sabrien també cedir amb l'objectiu que la coalició sigui possible. El mateix Iglesias assegurava ahir que si els socialistes tornen a l'oferta de juliol, s'arribaria a un acord en hores.

L'última ronda de contactes entre PSOE i Podemos va transcór-rer sense la implicació dels seus respectius líders. Pablo Iglesias tuiteajava al migdia, enmig de la reunió, sobre el partit de la selecció argentina al Mundial.