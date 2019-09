Retards de 20 minuts a l'R4 per la caiguda d'un arbre a la zona de vies entre Cerdanyola i Montcada Bifurcació

Es registren retards que poden superar els 20 minuts a l'R4 per la caiguda d'un arbre a la zona de vies entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i Montcada Bifurcació. Els trens circulen per via única i poden estar aturats més temps de l'habitual en acostar-se al tram afectat. Els tècnics d'Adif encara no s'han desplaçat al punt on s'ha produït l'incident.