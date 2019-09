Els castellers de la Cerdanya no hi podien faltar

Els castellers de la Cerdanya no hi podien faltar

Tothom va voler aportar el seu granet de sorra per fer de la Diada d'ahir una jornada especial, i la gent de la Cerdanya no podia ser menys. La colla castellera de la Cerdanya va viatjar fins a la capital catalana per aixecar les estelades el més amunt possible. A la imatge, els castellers cerdans fan 4 pilars de tres aixecant banderes independentistes