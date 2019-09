Dues persones moren arrossegades per l'aigua dins el seu vehicle a Caudete

El gran temporal provocat per una gota freda que des de diumenge al matí afecta la Comunitat Valenciana i Albacete ha desbordat la majoria de rius i barrancs de la conca baixa del Segura i ha provocat dos morts i múltiples destrosses. Les dues víctimes són dos germans de 61 i 51 anys que viatjaven en vehicle que ha estat arrossegat per l'aigua a la localitat d'Albacete de Caudete.

D'acord amb les dades facilitades per l'Aemet (Agència Estatal de Meteorologia), el municipi més afectat aquest dijous és Ontinyent (València) on s'han acumulat 283 litres per metre quadrat, segons les dades recollides a les 13 h. Els altres punts amb més precipitacions han estat Molina de Segura (Múrcia) amb 162 litres per metre quadrat; Almansa (Albacete) 143 litres per metre quadrat; Fontanars dels Alforins (València) amb 136 litres per metre quadrat i Pego (Alacant) amb 108 litres per metre quadrat.

Lluny de millorar, la previsió meteorològica preveu que la tempesta continuï durant divendres. L'alerta de l'Aemet segueix de color vermell a Almeria, Alacant, València i Múrcia.

Els dos germans morts han quedat en una zona inaccessible



La Guàrdia Civil ha estat l'encarregada de confirmar la mort de les dues persones que ha arrossegat la pluja torrencial a Caudete i que viatjaven dins d'un vehicle que ha bolcat en una zona inaccessible per l'acumulació d'aigua. Els traspassats eren germans i veïns del municipi, segons ha informat a Europa Press fonts de la delegació del Govern central a Castella-la Manxa. Ell tenia 61 anys i ella 51, segons han informat aquestes mateixes fonts. En un primer moment s'havia dit que eren un matrimoni de 70 anys.

El Clariano es desborda a Ontinyent i obliga a desallotjar Cantereria



Ontinyent és qui ha patit més el temporal, que amb els 283 litres per metre quadrat d'aigua que hi ha deixat ha fet desbordar el riu Clariano i ha obligat a desallotjar els veïns del carrer Cantereria, que conviuen a tocar a la llera i que han hagut de ser evacuats d'urgència.

La situació de la barriada ha fet quebombers i serveis d'emergència resguardessin fora de perill els residents de més edat o amb menys mobilitat escalant un barranc escarpat a la part posterior dels habitatges. Altres veïns han esperat a la part superior dels seus immobles a que disminuís el temporal. Al voltant de les 11 hores, la baixada del nivell del riu ha permès als bombers entrar a les cases negades.

L'episodi de fortes pluges també ha provocat una important crescuda de la llera fluvial del Canyoles, que travessa Moixent, deixant intransitables vies de pas i inundant habitatges, generant una situació d'alerta. La rambla del Bosquet s'ha desbordat i ha generat un espectacular avanç de l'aigua que ha arrossegat diversos cotxes. Segons ha confirmat la Policia Local, no hi havia ocupants a bord. Diversos carrers romanen inundats per la baixada d'aigua procedent de la Serra Grossa i la Font de la Figuera.

Un tornado destrossa el pavelló d'esports i un restaurant de Dénia



Un tornado provocat pel temporal ha tocat terra de matinada, cap a les 3.00 h, a la platja del Raset de Dénia. Aquest fenòmen meteorològic ha deixat al seu pas un paisatge protagonitzat per la destrucció. Ha arribat fins al recinte del poliesportiu municipal i ha destrossat el pavelló i ha fet volar pels aires cistelles i murs.