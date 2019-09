Homenatge als lluitadors per les llibertats arxiu particular

Abans de l'ofrena a Rafael Casanova, partits i entitats independentistes de Berga es van aplegar al cementiri municipal per retre homenatge als lluitadors i lluitadores per les llibertats. Convocats per Esquerra Berga, la CUP, Junts per Berga, l'ANC i Òmnium, van realitzar els respectius parlaments i ofrenes. L'acte el va promoure fa uns trenta-cinc anys el Moviment Nacionalista del Berguedà.